МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Украина в случае запуска трубопровода "Северный поток-2" будет терять около 2 миллиардов долларов в год, что эквивалентно примерно 1,5% ее ВВП заявил Reuters глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, все еще есть надежда, что российский газопровод не будет запущен, так как он якобы не соответствует европейскому законодательству. Эксперт оценил возможность Украины повлиять на "Северный поток-2"

Соответствующие аргументы Киев намерен представить в ходе процедуры сертификации, к которой ФРГ допускает украинскую сторону. Украину в этом процессе будут представлять "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины". Как пояснил немецкий регулятор, он имеют процессуальные права, в том числе право заявлять свое мнение, в то же время права вето это не подразумевает.

"Мы считаем, что его нельзя сертифицировать, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству", — подчеркнул Витренко, добавив, что готов предоставить соответствующие аргументы в пользу этого утверждения.

"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, потому что по ту сторону океана более или менее ясно, по крайней мере, то, что Россия использует газ в качестве оружия, и что она не играет по правилам, и что Северный поток-2 фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность", — сказал глава "Нафтогаза".