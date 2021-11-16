МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. "Центр по обогащению урана" (ЦОУ, Новоуральск Свердловской области, совместное предприятие топливной компании "Росатома" ТВЭЛ и крупнейшего мирового производителя природного урана НАК "Казатомпром") выполнил первую поставку в Казахстан обогащенного урана, предназначенного для казахстанско-китайского завода "Ульба-ТВС" по производству ядерного топлива для реакторов китайских АЭС, сообщила пресс-служба ТВЭЛ. Ангольский посол рассказал о планах строительства АЭС

"Коммерческие поставки низкообогащенного урана производства Уральского электрохимического комбината (УЭХК", предприятие ТВЭЛ) для проекта "Ульба-ТВС" будут осуществляться из Новоуральска в Казахстан на регулярной основе в рамках действующего коммерческого контракта между ЦОУ и НАК "Казатомпром", — говорится в сообщении.

Ранее в 2019 году ЦОУ обеспечил поставку обогащенного в адрес "Казатомпрома" для Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ, созданного на площадке Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске.

"Проект ЦОУ доказывает свою эффективность в текущих рыночных условиях, что позволяет развивать российско-казахстанское сотрудничество в области ядерного топливного цикла", — отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу ТВЭЛ Олег Григорьев, слова которого приведены в сообщении.

Завод "Ульба-ТВС" открылся 10 ноября на территории Ульбинского металлургического завода. Для производства там выбрана технология французской компании Framatome, одного из мировых лидеров в изготовлении топливных сборок для реакторов АЭС.

"Центр по обогащению урана" является совместным российско-казахстанским предприятием, созданным в 2006 году на паритетных началах: изначально по 50% акций принадлежали ТВЭЛ и "Казатомпрому". Деятельность ЦОУ заключается в предоставлении услуг по обогащению урана компаниям "Казатомпром" и "Техснабэкспорт" (крупнейший экспортер российских товаров и услуг начальной стадии ядерного топливного цикла, входит в "Росатом"). Обогащение урана производится на действующих производственных мощностях предприятия ТВЭЛ "Уральский электрохимический комбинат".

В 2020 году ТВЭЛ и "Казатомпром" завершили сделку по выкупу ТВЭЛ у казахстанской стороны 49,999982% акций ЦОУ. В результате ТВЭЛ консолидировал 100%-1 акций ЦОУ, "Казатомпром" сохранил за собой одну акцию совместного предприятия.