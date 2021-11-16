МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Зампред фракции немецких "Зеленых" в бундестаге Оливер Кришер приветствовал приостановку сертификации Nord Stream 2 AG, отметив, что запуск газопровода существенно отсрочен и он "не сыграет роли" в зимний отопительный сезон.

"Таким образом, ввод к эксплуатацию трубопровода значительно отсрочен, и этой зимой он, скорее всего, не сыграет никакой роли (в отопительный сезон)", — сказал он изданию Rheinische Post. В Бундестаге раскритиковали приостановку сертификации Nord Stream 2 AG

Он назвал решение BNA "хорошим". По его мнению, "Газпром", используя зарегистрированное в Швейцарии предприятие Nord Stream 2 AG для управления газопроводом, якобы хотел воспользоваться более низким налогообложением этой страны.

"Федеральное сетевое агентство подвело черту под этими расчетами", — заявил депутат.

Он также заявил, что, по его "впечатлениям", "Газпром" "не принимает всерьез немецкое и европейское право". "Зеленые" являются последовательными противниками "Северного потока 2". Кришер отметил, что в "Северном потоке 2" якобы не будет нужды в Германии.

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Во вторник Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) сообщило о приостановке процесса сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока 2". Процесс возобновится, когда Nord Stream 2 AG создаст немецкую "дочку", которая повторно подаст заявку. В минэнерго ФРГ решение BNA назвали "исключительно регуляторным".

"Абсолютно правильно, что Федеральное сетевое агентство остановило сертификацию Nord Stream 2. Мы уже давно указывали, что для этого (сертификации) нет правовых оснований", — заявил федеральный управляющий DUH Саша Мюллер-Крэннер.

Он также вновь выразил мнение DUH, что сертификация Nord Stream 2 невозможна из-за якобы истечения сроков для такого процесса.

"Сертификация может продолжится, когда бундестаг определит новые сроки. Партии светофорной коалиции (социал-демократов, "Зеленых" и либералов) должны использовать эту возможность, чтобы полностью отказаться от ввода в эксплуатацию этого крупнейшего проекта Европы на основе ископаемого топлива, в противном случае климатические цели Германии и Европы окажутся в опасности", — добавил Мюллер-Крэннер.