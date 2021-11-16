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https://1prime.ru/energy/20211116/835235310.html
Суд в Германии отклонил иск экологов к "Северному потоку - 2"
Энергетика
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Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск экологической организации по трубопроводу "Северный поток — 2", сообщается в пресс-релизе. Материал дополняется. ПРАЙМ, 16.11.2021
энергетика, новости, газ, северный поток - 2
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Высший административный суд Грайфсвальда отклонил иск экологической организации по трубопроводу "Северный поток — 2", сообщается в пресс-релизе.
Материал дополняется.