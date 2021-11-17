МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на новостях в СМИ о предложении президента США Джозефа Байдена председателю КНР Си Цзиньпину дополнительно увеличить нефтяное предложение на мировом рынке за счёт стратегических запасов, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 7.45 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82%, до 81,75 доллара за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,75%, до 79,14 доллара.

По данным СМИ, цены на нефть с среду находятся под влиянием прошедшего виртуального саммита, на котором Байдена попросил "распечатать" стратегические нефтяные запасы в Китае.

Тем временем, согласно данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,7 миллиона баррелей. Теперь аналитики ожидают официальной оценки этих запасов от минэнерго страны.

Однако, по словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, в ближайшей перспективе нефтяные цены, вероятно, получат позитив. "Россия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты дали понять, что ОПЕК+ будет осторожно увеличивать добычу нефти, сопротивляясь призывам США к увеличению объемов нефти", — добавили эксперты.