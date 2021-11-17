МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 ноября, увеличились на 1,4 миллиона баррелей и достигли 436,5 миллиона баррелей, ожидают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Нефть дешевеет из-за просьбы Байдена

Соответствующие данные будут опубликованы в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны в среду, 17 ноября, в 18.30 мск.

В 10.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в октябре ускорилась до 3,9% с 3,1% в сентябре. В месячном выражении, как ожидается, потребительские цены за отчетный месяц выросли на 0,8%.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен ускорился до максимальных с 2008 года 4,1% в октябре с 3,4% месяцем ранее. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

В 16.30 мск министерство торговли США обнародует данные о количестве новостроек в стране, строительство которых было начато в октябре. Эксперты полагают, что показатель вырос 1,3%, до 1,576 миллиона.