ВАРШАВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN был проинформирован об ограничении прокачки нефти в направлении Польши по нефтепроводу "Дружба", сообщила РИА новости пресс-секретарь польского оператора Катажина Красиньская. Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" сократились в октябре

"PERN был проинформирован "Транснефтью", что в связи с незапланированными ремонтными работами на участке Унеча-Мозырь на белорусской стороне до завтра, до 10.00 (12.00 мск), перекачка нефти в Польшу и Германию будет происходить в незначительно сниженном режиме", — сказала Красиньская.

"Ежемесячный объем сырья должен быть поставлен в соответствии с планами", — добавила она.

Как сообщил ранее в среду советник президента "Транснефти" Игорь Демин, прокачка нефти в направлении Польши по нефтепроводу "Дружба" ограничена на трое суток из-за внепланового ремонта, проводимого "Гомельтранснефтью" на одной из веток.