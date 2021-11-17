МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 ноября, снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 433 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя на 1,4 миллиона баррелей.

При этом стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 606,1 миллиона баррелей, также сообщает министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период выросли до 26,6 миллиона баррелей с 26,4 миллиона на предыдущей неделе.

Запасы бензина в США за ту же неделю снизились на 0,7 миллиона баррелей (на 0,3%), до 212 миллионов. Аналитики прогнозировали уменьшение показателя на 0,6 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 0,8 миллиона баррелей (на 0,7%) и составили 123,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их уменьшение на 1,2 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 12 ноября, снизилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,425 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в сентябре составила 10,72 миллиона баррелей в сутки, в октябре — 11,42 ​миллиона.

Минэнерго США 9 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,13 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — до 11,9 миллиона баррелей в день.