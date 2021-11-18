МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Власти Хакасии намерены добиться отмены аукциона на новое месторождения угля на участке Чалпан-4 на западном фланге Бейского каменноугольного месторождения из-за ухудшающейся антропогенной нагрузки, сообщается на сайте правительства республики. Госдума одобрила повышение НДПИ на руду, уголь и калийные соли

"Власти Хакасии намерены сделать все возможное, чтобы отменить аукцион на новое угольное месторождение. Речь идет об участке Чалпан-4, который расположен на западном фланге Бейского каменноугольного месторождения с общим запасом угля более 323 млн тонн. Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи каменного угля и песчано-гравийной смеси объявлен Федеральным агентством по недропользованию 12 ноября текущего года", — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства пояснили, что направили письмо главе Федерального агентства по недропользованию Евгению Петрову с просьбой принять решение об отмене данного аукциона. По информации властей, на территории месторождения уже работает несколько крупных угледобывающих предприятий, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Появление дополнительного участка увеличит антропогенную нагрузку на экосистему, усугубит экологическую ситуацию и обострит существующую социальную напряженность, считают в правительстве республики.