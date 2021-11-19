МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Участниками аукциона на нефтяной участок Лемпинский-2 в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО) стали "Роснефть" и ее "дочка" — "Юганскнефтегаз", сообщили РИА Новости в Роснедрах.

"Заявки на участие поступили от ПАО НК "Роснефть" и ООО "РН-Юганскнефтегаз", — ответили в ведомстве на соответствующий запрос.

Участок Лемпинский-2 площадью 1,6 тысячи квадратных километров обладает ресурсным потенциалом в 6,3 миллиона тонн нефти по категории В1 и 8,7 миллиона тонн по категории В2. Стартовый платеж составляет 1,6 миллиарда рублей.

Участок расположен в районе лицензионной деятельности "Роснефти" и граничит с лицензионными участками Восточно-Шапшинский 2, Приразломный, Северо-Салымский, Правдинский и поисковым участком Северо-Петелинский. Также в пределах границ участка действует лицензия "Роснефти" на право пользования недрами Салымского (Лемпинская площадь) участка.

Результаты аукциона будут подведены 14 декабря.