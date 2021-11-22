КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Украинские атомные электростанции в феврале, впервые в истории, будут работать на максимальной мощности, в работе будут задействованы все 15 энергоблоков, сообщил в понедельник министр энергетики страны Герман Галущенко. Американская компания построит два энергоблока на украинской АЭС

"Будем работать 14-ю энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15-й энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации", — цитирует министра агентство УНИАН.

Глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ровенской АЭС, который сейчас выведен в ремонт, будет подключен к системе. Таким образом, впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.