КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Запасы угля на украинских ТЭС сократились за неделю на 4,6%, до 360,6 тысячи тонн, при этом гарантированные запасы должны быть на уровне 758,3 тысячи тонн, следует из данных, опубликованных на сайте минэнерго Украины в понедельник. Минэнерго Украины пообещало запустить АЭС на полную мощность

Неделю назад, по данным "Укрэнерго", запас угля на ТЭС страны составлял 378 тысяч тонн, при этом гарантированные запасы должны были составлять 758,3 тысячи тонн. Гарантированные запасы – это минимальные запасы, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены в соответствии с условиями ведения лицензионной деятельности.

Наименьшие запасы угля находится на складах Приднепровской ТЭС – 6,1 тысячи тонн при гарантированном запасе 28 тысяч тонн, Углегорской ТЭС – 12,2 тысячи тонн при гарантированном запасе 62,7 тысяч тонн, Запорожской ТЭС – 20 тысяч тонн при гарантированном запасе 80 тысяч тонн.

При этом реальные запасы угля на Луганской ТЭС превышают гарантированные, сейчас на складах станции имеется 50,7 тысячи тонн топлива при гарантированном запасе в 34 тысячи тонн. На Криворожской ТЭС фактические запасы составляют 43,8 тысячи тонн при гарантированном запасе 31 тысяча тонн. На остальных ТЭС фактические запасы угля меньше гарантированных.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что с 1 ноября Россия прекращает поставки энергетического угля для ТЭС Украины. При этом он подчеркнул, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только используемого для нужд энергетики топлива. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, отметив, что прекращение поставок энергетического угля на Украину связано с растущими потребностями внутри России, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

Глава украинского минэнерго Герман Галущенко в конце сентября указывал, что Украина отстает от установленных планов накопления угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заявлял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях нынешнего энергокризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом. Украинская компания "Центрэнерго" в ноябре заключила контракты на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии, чтобы не допустить веерных отключений энергии.