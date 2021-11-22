МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк" в начале 2022 года планирует бурить еще одну скважину на шельфе Ливана, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Новатэк", который занимается разведкой и добычей углеводородов (в Ливане), планирует бурить очередную скважину на шельфе в начале следующего года", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ливана.