БЕРЛИН, 22 ноя — ПРАЙМ. Почти половина немецких предприятий (46%) опасаются снижения своей конкурентоспособности на фоне роста цен на электроэнергию и газ, сообщает издание Welt со ссылкой на исследование Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK). Запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 4,6%

Исследование проводилось в октябре-ноябре этого года, участие в нем приняли около 600 предприятий.

Одиннадцать процентов предприятий-респондентов заявили, что повышение расходов на энергию помешает им инвестировать в меры, направленные на защиту климата, 14% компаний не смогут инвестировать в основные производственные процессы. Еще 3% считают, что им придется отложить инвестиции в исследования и инновации. Около четверти (26%) не видят для себя последствий. Примерно столько же (чуть меньше 25%) сообщили, что закупили достаточно электроэнергии на 2022 год.

"Обрисованная предприятиями картина вызывает беспокойство. Высокие цены на электричество и газ уже лишают треть компаний финансовых возможностей для необходимых инвестиций в будущем", — приводит газета слова президента DIHK Петера Адриана.

Как отметили в DIHK, последствия роста цен носят "экзистенциальный" характер для компаний, почти все опрошенные уже расходуют больше средств на электроэнергию. Сообщается также, что немецкие средние предприятия тратят вдвое больше, чем их конкуренты во Франции. Конкурент "Северному потоку-2": кому достанется норвежский газ

Политики в ФРГ неоднократно выступали за то, чтобы остановить рост цен на газ в Европа за счет скорейшего запуска "Северного потока 2". Член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике, ранее сообщил РИА Новости, что немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске трубопровода "Северный поток 2". Лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер ранее заявлял, что имеет смысл в скором времени запустить газопровод, чтобы цена на газ саморегулировалась.