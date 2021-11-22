МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость всех видов топлива, кроме мазута, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась, свидетельствуют итоги торгов понедельника. Цены на нефть корректируются после снижения прошлой недели

Цена бензина марки Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России упала на 1,51% — до 51 095 рублей за тонну, а Аи-92 — на 0,97%, до 50 105 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 2,07%, до 34 167 рублей.

Межсезонное дизельное топливо упало в цене на 0,59%, до 52 552 рублей, зимнее — на 0,78%, до 60 604 рублей, а летнее — на 2,06%, до 51 163 рублей.

Вырос в цене только мазут — на 1,91%, до 25 613 рублей за тонну. АКРА дало прогноз по стоимости Urals в 2022 году

При этом авиакеросин сегодня не продавался. Его цена 17 ноября обновила рекорд, составив 58 519 рублей.

Стоимость дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.