МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Цены на дизельное топливо на автозаправках в Москве за неделю с 15 по 22 ноября вновь ускорила темпы роста, бензин также подорожал, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цены на нефть корректируются после снижения прошлой недели

По данным ассоциации, дизельное топливо подорожало за неделю на 74 копейки, до 51,97 рубля за литр. На предыдущей неделе, с 8 по 15 ноября, его стоимость выросла на 46 копеек, а в первую неделю ноября — на 7 копеек.

Бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 12 копеек, до 46,81 рубля за литр, Аи-95 — на 11 копеек, до 51,77 рубля. Цена Аи-100 выросла в среднем на 12 копеек, до 59,50 рубля за литр.

Цена дизтоплива выросла на всех обозреваемых сетях АЗС, кроме "Транс-АЗС". Стоимость бензина Аи-92 выросла в сетях "Татнефть-АЗС-Запад", "Газпромнефть-Центр", "Лукойл-Центрнефтепродукт", Аи-95 — в тех же сетях и у "Шелл Нефти". Наконец, рост цены на марку Аи-100 наблюдался у "Татнефть-АЗС-Запада", "Газпромнефть-Центра", ЕКА и "Шелл Нефти". Снижение цены произошло только в сети ЕКА на бензин Аи-92.

Цены на бензин на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Это произошло вслед за ростом цен на бирже. Летом темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.

Цены на топливо в Москве перешли к снижению лишь в начале осени. Бензин в столице дешевел три недели подряд, стоимость дизельного топлива снизилась в первую неделю сентября, после чего на три недели остановилась на достигнутом уровне. На неделе с 27 сентября по 4 октября цены вновь перешли к росту.