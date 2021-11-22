БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Если власти Евросоюза не захотят включить атомную энергию в процесс трансформации энергосистемы, это может поднять цены на рынке и тем самым вызвать социальные проблемы и оказать негативное влияние на экономику, сказал РИА Новости глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Немецкие предприятия бьют тревогу из-за цен на энергию

Евросоюз обязался достичь климатической нейтральности к середине века, для чего ему нужно серьёзно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, нарастить использование энергии из возобновляемых источников. Это требует развития технологий, перестройки энергосистем и триллионов евро инвестиций. Ранее в Евросоюзе также звучали скептические голоса относительно возможности продолжения использования АЭС, Германия, к примеру, планировала полностью отказаться от производства атомной энергии к концу будущего года.

"На уровне ЕС продолжаются дебаты о том, следует ли считать ядерную энергетику "зеленой" в рамках таксономии. В зависимости от исхода переговоров, негативное влияние (такой трансформации — ред.) на экономику ЕС будет сильно различаться. Я боюсь, что если мы будем осуществлять зеленую трансформацию не считая, что ядерная энергия является его частью, это приведет к повышению цен на энергию в Европе. Это окажет давление на экономику и может даже создать дополнительную социальную напряженность — вспомните о движении "Желтые жилеты", — сказал Дембик.

С другой стороны, если Евросоюз продолжит использовать атомные электростанции, трансформация его энергосистемы может быть "менее болезненной", считает эксперт. Американская компания построит два энергоблока на украинской АЭС

"При нынешнем уровне технологического развития возобновляемые источники энергии не могут заменить ее традиционные источники", — констатирует Дембик.

Таксономия ЕС также устанавливает перечень экономической деятельности, которая объявляется "экологически устойчивой". Она была создана в рамках так называемой "Зеленой сделки", реализация которой направлена на трансформацию Евросоюза таким образом, чтобы сократить его негативное влияние на окружающую среду. Частью "сделки" стал и переход к "климатической нейтральности". Таксономия, в частности, призвана помочь направить инвестиции в проекты, определяемые как более