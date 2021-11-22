МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, очередной срок наступил 22 ноября, в связи с этим компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия 24". Путин вновь подтвердил готовность бесперебойно поставлять газ в Европу

"Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможности выплаты ее долговых обязательств в отношении "Газпрома", а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, "Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ", — сообщил Куприянов.

"Очередной срок текущих платежей — сегодня 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", — добавил он.

"Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдавией обязательств по контракту по поставкам газа, который был подписан практически на условиях республики, также сообщил Куприянов.

Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Как заявила российская компания, стороны подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере, а условия продления соглашения являются взаимовыгодными.

Власти Молдавии в свою очередь сообщали, что в новом контракте будет использоваться формула, предложенная молдавской стороной. Кроме того, будет проведен аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" в 2022 году. Планируется, что затем она будет погашена в течение пяти лет с учетом пени.