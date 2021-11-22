КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Венгрия обеспечила 90% импорта газа в Украину в 2021 году, сотрудничество Киева и Будапешта способно усилить энергобезопасность обеих стран, сообщила пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины". "Газпром" заявил о возможном прекращении поставок газа в Молдавию

"Венгрия – одно из приоритетных направлений международного сотрудничества для Оператора ГТС Украины. Ведь именно эта страна в 2021 году обеспечила около 90% импорта газа на Украину. И даже после остановки физического транзита импорт газа на Украину продолжился – в октябре поставки составили 37 миллионов кубических метров", — сообщила пресс-служба в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время ОГТСУ работает над созданием гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии, что потенциально откроет доступ к терминалу Adria на острове Крк (Хорватия).

Чтобы обсудить этот вопрос и ситуацию с энергобезопасностью Украины, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Будапеште встретился с послом Украины в Венгрии Любовью Непоп. "Для нас важно, когда дипломатический корпус работает над укреплением энергонезависимости Украины. Мы благодарны госпоже послу за поддержку усилий ОГТСУ в направлении диверсификации источников импорта газа — как на Украину, так и в Венгрию. Ведь зависимость от одного маршрута и поставщика — это слабость газового рынка в целом. По нашему мнению, сотрудничество Украины и Венгрии способно усилить энергобезопасность обеих стран", — цитирует Макогона пресс-служба.

Ранее компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что транзит газа через Украину в ЕС в октябре снизился на 19% и составил 2,6 миллиарда кубометров, по сравнению с показателями сентября это меньше на 623 миллиона кубометров.

Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.