МОСКВА, 23 ноя ПРАЙМ. Шторм продолжается в порту Новороссийска в Чёрном море, от графика отгрузок нефти и дизельного топлива на экспорт отстают три танкера, сообщил журналистам пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Поставки по системе "Транснефти" в октябре выросли на 10,7%

"В Новороссийске шторм продолжается, отставание от графика отгрузки нефти — две позиции (на рейде aframax и suezmax), по "дизелю" — одна позиция (22-23 ноября). Улучшение погоды возможно к вечеру", — сказал Демин.

Порт Козьмино продолжает находиться в зоне тайфуна, по прогнозу ослабление ветра ожидается 24 ноября во второй половине дня, на рейде два танкера, в Приморске и Усть-Луге на Балтике штормовое предупреждение сняли, работы идут по графику, добавил он.

Сдачу нефти за последние сутки ограничивали две "дочки" "Роснефти": "Самотлорнефтегаз" из-за обводненности сырья и "Удмуртнефть" из-за отсутствия планового объема подготовленной к сдаче нефти; поставки на НПЗ в целом без отклонений от плана, кроме Сызранского НПЗ, который перенес свой выход из ремонта с 22 на 26 ноября, заключил Демин.

"Транснефть" отгружает на экспорт нефть и нефтепродукты через морские порты Новороссийска (Краснодарский край, Черное море), Козьмино (Приморский край, Японское море), Приморска и Усть-Луги (Ленинградская область, Балтийское море). По итогам 2020 года компания отгрузила через эти порты на экспорт 108,7 миллиона тонн нефти — на 21,2% меньше, чем годом ранее.