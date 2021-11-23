МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Возможное использование нефти из резервов нескольких стран мира может снизить цены, но только в краткосрочной перспективе, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Индия может начать поставки нефти из стратегических запасов вместе с США

Агентство Блумберг в понедельник со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Джо Байден готовится объявить о начале выпуска нефти на рынок из стратегического резерва в координации с несколькими странами для снижения цен на топливо. Речь идет об Индии, Южной Корее и Японии. В результате на рынок могут поступить дополнительно свыше 35 миллионов баррелей нефти.

"Краткосрочно реализация этого решения может немного снизить цены. Но в долгосрочной перспективе сильного влияния на рынок нефти эти действия не окажут, потому что стратегические запасы, сколько бы их ни было, конечны", — прокомментировал CFA-директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, такой объем составляет примерно всего треть дневного мирового потребления. Как правило, эти запасы используются на случай перебоев в поставках, которые связаны с техническими неполадками или сложными погодными условиями. В данной же ситуации совершенно непонятно, для чего распечатывать стратегические запасы, добавил Брагин.

"Вообще решение еще не принято, в США также есть сомнения по этому поводу, предлагаются варианты ограничения экспорта, а не продаж стратегических запасов. Пока данное заявление больше инфоповод для влияния на финансовый рынок, чем реальный факт", — добавляет руководитель направления "Декарбонизация и климат" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Кроме того, оба эксперта согласны, что альянс ОПЕК+, если захочет компенсировать это гипотетическое использование резервов, может просто не принимать решение увеличить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, как это происходило в предыдущие месяцы. Тем временем министр нефти Омана Мохаммед Аль-Румхи сообщил, что в декабре ожидает решения об увеличении альянсом добычи нефти альянсом на 400 тысяч баррелей в сутки, как и планировалось.