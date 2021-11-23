МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Реакция цен на нефть в ответ на объявление США о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва говорит о том, что заявленный объем оказался не столь значимым, прокомментировал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок

Президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье, сообщил ранее Белый дом. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой — Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение.

"После пресс-релиза инвесторам стал известен масштаб планируемого вывода дополнительных объемов на рынок из стратегических запасов. По реакции (цен — ред.) на новость можно судить, что объемы в размере 18 миллионов баррелей прямых продаж из стратегических запасов США и еще 32 миллионов баррелей с обязательным последующим возвратом оказались не настолько значимыми", — считает Громадин.

Эксперт отмечает, что инвесторов всегда больше пугает неопределенность. Так, на прошлой неделе часть падения на нефтяном рынке можно объяснить именно словесными интервенциями стран-потребителей.

По состоянию на 16.20 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,23%, до 79,87 долларов за баррель. Январские фьючерсы на WTI продолжают замедлять снижение, пытаясь перейти к росту. Их стоимость снижается на 0,3%, до 76,55 доллара за баррель.