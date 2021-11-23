ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике политику действующей американской администрации в сфере энергетики, заявив, что страна при его преемнике Джо Байдене "находится во власти ОПЕК", а цены на бензин на внутреннем рынке продолжают расти. Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти на рынок

"В течение десятилетий критически важные стратегические запасы нефти нашей страны были низкими или практически нулевыми, поскольку ни один президент не хотел платить за их пополнение. Я заполнил их три года назад до самого верха, когда цены не нефть были очень низкими. Эти резервы предназначены для использования в серьезных, чрезвычайных ситуациях, таких как война – и никаких иначе", — говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.

Бывший глава государства выразил уверенность, что в текущих обстоятельствах лидер администрации демократов Байден "объявит об атаке" на стратегические запасы нефти, попытавшись тем самым искусственно сбить рекордно высокие цены на нее.

"Год назад мы были энергетически независимыми, а теперь находимся во власти ОПЕК, и бензин продается по 7 долларов в некоторых частях Калифорнии и растет по всей стране, а нефть берут из наших стратегических резервов. Это какой-то способ управлять страной?" — задался вопросом Трамп.

Байден во вторник объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. Также США заявили, что Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с ними воспользуются национальными стратегическими запасами. Цены на нефть отреагировали при этом позитивной динамикой — Brent перешла к росту, а WTI замедлила снижение.