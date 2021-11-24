ВАШИНГТОН, 24 ноя — ПРАЙМ. CША продолжат давление на ОПЕК+ с целью снижения цен на нефть, будут предпринимать и собственные меры, заявил Белый дом. В США рассчитывают, что ОПЕК+ не откажется от наращивания добычи

"Мы попросили страны-члены ОПЕК+ повысить поставки, и мы продолжим оказывать на них давление, но мы используем и любые инструменты в нашем распоряжении, чтобы добиться этого", — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Белый дом во вторник объявил о выделении 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва США, чтобы снизить цены на это сырье, при этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами. Этот шаг пока не привел к падению цен на нефть.