МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем окончательно исчерпали импульс вчерашнего роста и теперь слабо снижаются по обеим основным маркам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,24%, до 82,11 доллара за баррель, на WTI — на 0,17%, до 78,36 доллара за баррель.

На рынке нефти в среду днем наблюдается возможное начало коррекционного снижения после того, как утром Brent уже начала незначительно дешеветь, а WTI — столь же символически дорожала

При этом днем ранее "черное золото" марки Brent подорожало на 3,2%, а WTI — 2,3%, несмотря на заявление президента США Байдена о роспуске нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. При этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также собирались воспользоваться национальными стратегическими запасами.

Но, по словам аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen), которые приводит газета Wall Street Journal, цены подскакивали, поскольку инвесторы ожидали более 100 миллионов баррелей из резервов — значительно больше, чем фактические 67 миллионов.

Позднее в среду минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране, которые ещё не будут учитывать этот "экстренный сброс". Как ожидают аналитики, за неделю по 19 ноября коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) снизились в стране на 0,5 миллион баррелей, до 432,5 миллиона.