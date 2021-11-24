МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются после публикации еженедельных данных из США о коммерческих запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.08 мск январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,35%, до 82,02 доллара за баррель, на WTI — на 0,34%, до 78,23 доллара за баррель.

Как сообщило ранее минэнерго США, за неделю по 19 ноября коммерческие запасы нефти в стране неожиданно выросли на 1 миллион баррелей и составили 434 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти при этом выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки — до 11,5 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина и дистиллятов при этом снизились сильнее ожиданий.

Удерживает котировки нефти в "красной зоне" укрепление доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимется на 0,38%, до 96,86 пункта. Удорожание американской валюты делает сырьевые товары, в том числе и нефть, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Инвесторы также реагируют на новости СМИ о том, что ряд стран ОПЕК+, в частности Россия и Саудовская Аравия, думают притормозить с ростом добычи нефти после того, как США и ряд других крупнейших мировых импортеров объявили о высвобождении запасов из своих стратегических резервов.