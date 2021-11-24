МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" на заседании 7 декабря обсудит проекты инвестиционной программы и бюджета на следующий год, сообщает компания.

"Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.12.2021 года… Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента… О проектах инвестиционной программы и бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы "Газпром нефть", и программы оптимизации (сокращения) затрат Группы "Газпром нефть" на 2022 год и прогнозе по 2024 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании планируется обсудить предварительные итоги исполнения инвестиционной программы и бюджета "Газпром нефти" на 2021 год.