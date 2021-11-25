МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК ожидает, что выпущенные импортерами запасы нефти из стратегических резервов значительно увеличат излишек предложения на мировом рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на отчет по итогам заседания экономической комиссии организации. Нефть дешевеет на статистике по запасам из США

"Комиссия ОПЕК ожидает, что выпуск запасов из стратегического резерва может повысить запасы на 1,1 миллиона баррелей в сутки", — пишет агентство, ссылаясь на указанный документ. Как отмечается в материале, этот рост будет значительным.

Уже в декабре, полагает ОПЕК, предложение на рынке нефти будет превышать спрос на 400 тысяч баррелей в сутки. В январе переизбыток может составить 2,3 миллиона баррелей в сутки, а феврале — 3,7 миллиона.

ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.

Однако на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, начали призывать ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Но ОПЕК+, ссылаясь на фундаментальные показатели рынка, неоднократно отмечал, что необходимости в более быстром росте добычи нет. Кроме того, уже в первом квартале альянс ожидал, что предложение на мировом рынке превысит спрос.

Однако Соединенные Штаты, а также ряд других крупнейших потребителей нефти, во вторник сами объявили о распечатывании своих стратегических запасов нефти, чтобы снизить цены на нее. Теперь из-за этого ряд стран ОПЕК+, в частности Россия и Саудовская Аравия, думают притормозить с ростом добычи нефти, сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.