ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. Возможный конфликт на Украине может привести к всплеску цен на энергоносители для многих стран и усилить инфляцию по всему миру, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат. Белый дом пообещал России санкции тяжелее, чем в 2014 году

В обнародованном во вторник докладе о перспективах мировой экономики фонд спрогнозировал повсеместное ускорение инфляции в 2022 году и снижение ее темпов только в 2023 году.

"Наиболее вероятным последствием для энергетических рынков может стать дальнейший рост цен на нефть и газ и, как следствие, повышение издержек на энергоносители для многих стран по всему миру", — сказала Гопинат в ходе пресс-конференции.

"Мы видим повышение базовой инфляции практически по всему миру из-за роста цен на сырье, энергоносители, продукты питания… Конечно, мы надеемся, как и все международное сообщество, на то, что этот вопрос получит мирное разрешение", — добавила она.

В докладе МВФ прогнозируется рост цен на нефть в 2022 году почти на 12%, среди способствующих этому факторов напряженность вокруг Украины названа не была.