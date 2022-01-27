МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. США намерены не допустить ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" в случае эскалации кризиса вокруг Украины, заявил в эфире National Public Radio официальный представитель госдепарта Нед Прайс. Посол России в ФРГ оценил возможные санкции против "Северного потока-2"

"Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем осуществит вторжение на Украину, то реализация "Северного потока 2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно", — сказал он.

Он добавил, что трубопровод еще не запущен, и это дает администрации США рычаги давления на Россию. "Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ по трубопроводу не идет" — отметил он, сказав, что это не инструмент давления для президента России Владимира Путина.

Россия неоднократно отвергала обвинения стран Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются в качестве предлога, чтобы разместить больше военной техники НАТО у российских границ.

Строительство "Северного потока-2" продолжалось три года и было завершено в сентябре 2021 года. Обе его нитки заполнены техническим газом, он готов к вводу. Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию, как того требует законодательство страны. Сейчас дочерней Gas for Europe GmbH предстоит подача новой заявки на сертификацию.

В середине декабря руководитель регулятора — Федерального сетевого агентства Германии (BNA) — Йохен Хоманн сообщил, что ждет решения по "Северному потоку-2" не ранее начала второй половины 2022 года.