ТАШКЕНТ, 27 янв — ПРАЙМ. Работа газотранспортной системы Узбекистана полностью восстановлена после массового отключения электроэнергии в стране во вторник, сообщает в четверг пресс-служба министерства энергетики.

Утром 25 января в нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, затронувшее ряд стран Центральной Азии. Согласно данным, причиной аварии стали перегрузки транзитной линии в Казахстане.

В связи с блэкаутом была приостановлена добыча газа и нефти на 64 месторождениях "Узбекнефтегаза".