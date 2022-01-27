МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Русгидро" в 2021 году снизило выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 3,3% по сравнению с предыдущим годом — до 143,766 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.

Выработка по группе "Русгидро" на ГЭС и ГАЭС без учета Богучанской ГЭС за 2021 год снизилась на 3,4%, до 126,528 миллиарда кВт.ч.

"Стабильно высокие производственные результаты обеспечены широкой географической диверсификацией генерирующих мощностей по бассейнам рек в регионах присутствия", — отмечает компания.