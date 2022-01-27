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Русгидро снизила выработку электричества в 2021 году
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"Русгидро" в 2021 году снизило выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 3,3% по сравнению с предыдущим годом — до 143,766 миллиарда кВт.ч, сообщает компания. Выработка... ПРАЙМ, 27.01.2022
энергетика, новости, русгидро
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Русгидро" в 2021 году снизило выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 3,3% по сравнению с предыдущим годом — до 143,766 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.
Выработка по группе "Русгидро" на ГЭС и ГАЭС без учета Богучанской ГЭС за 2021 год снизилась на 3,4%, до 126,528 миллиарда кВт.ч.
"Стабильно высокие производственные результаты обеспечены широкой географической диверсификацией генерирующих мощностей по бассейнам рек в регионах присутствия", — отмечает компания.