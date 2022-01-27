МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Действие лицензии шахты "Листвяжная" может быть приостановлено из-за обнаруженных нарушений в работе, говорится в письме главы Росприроднадзора Светланы Радионовой в адрес главы Роснедр Евгения Петрова. Эксперт считает, что власти не закроют шахту "Листвяжная"

Как уточняется в документе, есть основание полагать, что текущее состояние шахты представляет угрозу для жизни и здоровья работников шахты.

Радионова также полагает, что возможно повторение аварии на шахте, если все нарушения не будут устранены.

"Данные обстоятельства являются основанием для ограничения права использования недрами по лицензии, предоставленной ООО "Шахта Листвяжная", — говорится в письме.

Метан взорвался в "Листвяжной" (принадлежит компании "СДС-Уголь) 25 ноября 2021 года, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвой трагедии стал 51 человек.