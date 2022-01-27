МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в 2022 году поставит Белоруссии газ ориентировочно на сумму 2,44 миллиарда долларов и заплатит на транспортировку газа через страну около 250 миллионов долларов, говорится в материалах компании. The Times: рост цен на газ может привести к всемирному голоду

Уточняется, что "Газпром" и его 100%-я дочерняя компания "Газпром трансгаз Беларусь" подписали два дополнения — к контракту на поставку газа в Белоруссию и контракту на транспортировку газа через территорию республики. Эти дополнения в частности продлевают действия соответствующих контрактов на 2022 год, определяют детали по объемам и стоимости.

"Расчетная стоимость поставляемого газа в 2022 году ориентировочно составляет 2 440 000 000 долларов США с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации", — указано в материалах "Газпрома".

"Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС", — также отмечает компания.

При этом "Газпром" и правительство Белоруссии еще в декабре подписали совместный документ — протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году. Как уточняло минэнерго республики, уровень цены на газ для Белоруссии был согласован исходя из условий 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров.