АШХАБАД, 27 янв — ПРАЙМ. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в четверг выступил за создание энергетического моста "Центральная Азия – Индия", сообщает Туркменское телевидение. Об этом глава государства заявил, выступая на первом саммите "Центральная Азия – Индия", прошедшем в онлайн-формате.

По словам туркменского лидера, нынешний уровень торговли и инвестиций между Индией и странами Центральной Азии далёк от реализации своего истинного потенциала, и необходимо исправлять такое положение. Бердымухамедов отметил, что особая роль здесь отводится Деловому совету "Центральная Азия – Индия", которому предлагается сфокусировать внимание на жизнеспособных и не отдаленных по времени совместных проектах.

"Важной сферой приложения совместных усилий в этой связи считаем энергетику. Страны Центральной Азии, известные своими богатыми природными ресурсами, способны сегодня серьёзно работать над созданием энергетического моста "Центральная Азия – Индия", — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Туркменистан в настоящее время во взаимодействии со своими партнёрами реализует крупномасштабный энергетический проект – газопровод "Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия".

"Мы также готовы к обсуждению с нашими индийскими коллегами возможностей сотрудничества и в электроэнергетической сфере", — сказал Бердымухамедов.