Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов чуть подешевели — почти до $1050
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии немного снизились — опустились почти до 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть дешевели — примерно до 1050 долларов. Однако через некоторое время цены превысили 1090 долларов, а затем опустились ниже 1040 долларов. Затем волатильность снизилась, и котировки колебались в пределах плюс/минус 2% к расчетной цене среды. Цена закрытия составила 1052,1 доллара, что на 1% ниже итоговой цены предыдущего дня (1063,5 доллара).
Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю 2022 года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на этой неделе средняя расчетная цена (по свежим данным на 26 января) чуть превысила 1080 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с геополитическими факторами.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).
https://1prime.ru/energy/20220127/835913021.html