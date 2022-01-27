МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии немного снизились — опустились почти до 1050 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эксперты назвали главный фактор роста цен на газ

Февральские фьючерсы на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть дешевели — примерно до 1050 долларов. Однако через некоторое время цены превысили 1090 долларов, а затем опустились ниже 1040 долларов. Затем волатильность снизилась, и котировки колебались в пределах плюс/минус 2% к расчетной цене среды. Цена закрытия составила 1052,1 доллара, что на 1% ниже итоговой цены предыдущего дня (1063,5 доллара).

Средняя расчетная цена газа на ICE, по расчетам РИА Новости, в первую неделю 2022 года чуть превысила 1040 долларов, во вторую снизилась почти до 970 долларов, а в третью — примерно до 900 долларов. Однако 24 января рост возобновился, котировки некоторое время превышали 1100 долларов, и в результате на этой неделе средняя расчетная цена (по свежим данным на 26 января) чуть превысила 1080 долларов. Опрошенные РИА Новости аналитики связывали рост цен с геополитическими факторами.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).