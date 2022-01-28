МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером, стоимость апрельского фьючерса в ходе торгов достигла 90 долларов за баррель, мартовский превысил отметку в 91 доллар, свидетельствуют данные торгов. Fitch спрогнозировало цену Brent в 2022 году

По состоянию на 21.37 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,86%, до 88,93 доллара за баррель, в ходе торгов достигала 90 долларов. Мартовский фьючерс на Brent при этом преодолел отметку в 91 доллар за баррель. А мартовский фьючерс на WTI дорожал на 0,7%, до 87,2 доллара.

В целом неделя оказалась положительной для котировок нефти – с начала недели сырье подорожало на 1,2-2,4%, это станет шестым недельным ростом подряд. Главный рыночный стратег Blue Line Futures Филлип Стрейбл (Phillip Streible), чье мнение приводит агентство Market Watch, объясняет позитивную динамику нефти тем, что инвесторы "направили свой капитал" на энергетический рынок, в то время как акции постепенно корректируются.

На следующей неделе пройдет заседание ОПЕК+, оно запланировано 2 февраля, в этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что ОПЕК+ продолжит наращивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.

Тем временем американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes ранее в пятницу опубликовала еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 28 января, их число выросло на 4, до 495 агрегата.