МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство посчитало, что "Газпром" в 2021 году мог бы добыть на 35 миллиардов кубометров газа больше, чем добыл в реальности, следует из нового доклада МЭА по рынку газа. "Газпром" поставил рекордный объем газа по "Голубому потоку" в Турцию

"Газпром", на который приходится две трети предложения российского газа, в 2021 году добыл на 35 миллиардов кубометров меньше объема своих производственных мощностей, несмотря на рекордно высокие цены на газ в Европе и высокий спрос на внутреннем рынке", — пишут эксперты агентства.

Как сообщал "Газпром", в прошлом году он добыл 514,8 миллиарда кубометров газа, что на 62,2 миллиарда кубометров (на 13,7%) больше, чем в 2020 году. Результат, как отмечал глава компании Алексей Миллер, стал лучшим за последние 13 лет. При этом изначальный план предполагал, что в 2021 году будет добыто только 496,9 миллиарда кубометров.

МЭА не приводит ссылку на первоисточник, на который опиралось, оценивая производственные возможности "Газпрома". Как следует из доклада, агентство полагает, что добычные мощности "Газпрома" составляют около 550 миллиардов кубометров.

Такая цифра действительно озвучивалась руководством компании, но почти 4 года назад — в июне 2018 года ее называл Миллер. С тех пор показатель мог измениться в зависимости от выбытия добычи на зрелых месторождениях и ввода новых активов. В апреле 2021 года зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов говорил лишь, что годовой потенциал компании "превышает 500 миллиардов кубометров".

Само МЭА при этом тут же указывает, что в мире с начала прошлого десятилетия наблюдается устойчивое снижение инвестиций в разведку и добычу газа и они недостаточны даже в гипотетическом сценарии достижения глобальной углеродной нейтральности к 2050 году. "Низкий уровень инвестиций может стать проблемой для повышения производительности в среднесрочной перспективе", — резюмирует агентство.

МЭА уже не в первый раз выступает с упреком в отношении России и "Газпрома" как поставщика российского газа. Так, глава агентства Фатих Бироль 12 января обвинил РФ в усугублении тяжелой ситуации на энергетическом рынке Европы. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.

При этом и РФ, и "Газпром" эти обвинения неоднократно отвергали. Так, президент РФ Владимир Путин указывал, что Россия не имеет отношения к этому кризису — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. А вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.