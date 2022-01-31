МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Equinor вновь сдвинула сроки возобновления работы завода сжижения природного газа (СПГ) Hammerfest LNG, закрытого после сентябрьского пожара, и теперь намерена запустить его 17 мая, говорится в сообщении компании. Вторжение. Вытеснит ли американский СПГ "Газпром" из Европы

"Из-за продолжающихся последствий COVID-19 и эксплуатационных ограничений запуск завода переносится с 31 марта 2022 года на 17 мая 2022 года", — говорится в сообщении.

При этом Equinor уже переносила сроки запуска завода с октября 2021 года на март 2022 года. Тогда компания сообщила, что откладывает возобновление работы завода из-за значительного объема работ и связанных с COVID-19 ограничений.

В релизе отмечается, что иногда половина персонала находилась на изоляции или карантине, что влияло на работу, которая, впрочем, уже близится к завершению.

Пожар на Hammerfest LNG на норвежском острове Мелкойя случился 28 сентября. Возгорание произошло в турбине. Ранее компания заявляла, что на ремонт потребуется год и завод вернется к работе до 1 октября.

Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, и до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах мира. Крупнейший акционер — Норвегия. Штат компании составляет более 21 тысячи человек.