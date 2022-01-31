МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в наступившем году вырастет на 2% к 2021 году, до 1,129 триллиона кВт.ч, прогнозирует Минэнерго РФ. Бензин Аи-92 подешевел на АЗС Москвы за неделю впервые с сентября

"Прогноз потребления по ЕЭС (Единой энергосистеме — ред.) России на 2022 год около 2%, или 1112 миллиарда кВт.ч, по России — около 2%, или 1129 миллиарда кВт.ч — с ростом около 2% относительно 2021 года", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

По итогам прошлого года электропотребление в России выросло на 5,4% до 1,107 триллиона кВт.ч, а выработка по сравнению с 2020 годом выросла более чем на 6% и составила 1,131 триллиона кВт.ч.

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2021 году составило 1,09 триллиона кВт.ч, что на 5,5% больше по сравнению с 2020 годом.