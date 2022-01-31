МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что крупнейший производитель газа Qatar Energy просит Евросоюз дать гарантии об ограничении перепродажи газа за его пределы. СМИ: СПГ-танкеры перенаправляются в Европу

По данным агентства, Доха хочет, чтобы Евросоюз гарантировал, что его государства — участники перенаправят любые излишки СПГ только внутри союза, а если условия не будут реализованы, то газ, поставленный как экстренный, может быть перепродан для получения прибыли, что фактически продлит дефицит энергии в ЕС.

Также сообщается, что Катар запросил у ЕС резолюцию о расследовании 2018 года его долгосрочных контрактов, которые, по словам Еврокомиссии, могли препятствовать свободным потокам газа в Европу и единому газовому рынку.

По словам источника, это гарантирует Евросоюзу возможность заключать долгосрочные контракты с Катаром и другими странами вместо заключения более дорогостоящих спотовых контрактов или поиска краткосрочных решений кризиса СПГ в Европе.