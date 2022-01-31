МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник, свидетельствуют данные GSA Platform. Обделили. США нашли замену российскому газу для Европы

Всего предлагалось забронировать мощности польского участка в объёме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.

Ранее "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" на февраль.

Поставки по польскому маршруту снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении), из Германии в Польшу.

Долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу-Европе" закончился в 2020 году, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион.

Газопровод "Ямал-Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в Европу. Газопровод протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырёх стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.