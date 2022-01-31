БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. "Северный поток-2", который призван поставлять российский газ до Германии, не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики ЕС, которая направлена в том числе на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину. Европа нарастила объем угольной генерации и снизила газовую

"Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", — отметил он.

К 2050 году Евросоюз планирует стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объём выбросов равен нулю). Для этого в ЕС необходимо будет перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Кроме того, потребуются триллионы евро инвестиций.

Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. На данный момент этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.