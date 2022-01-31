МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Европейские и азиатские потребители продолжат конкурировать за свободные объёмы сжиженного природного газа, пока риск возможного дефицита будет сохраняться, заявил в комментарии РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Реквием по газу. Европа и Россия нашли замену друг другу

"Цены в Европе и Азии будут продолжать тесно коррелировать друг с другом. Рост спроса на СПГ в любом из регионов приведёт к дальнейшему росту цен, при этом Европа и Азия продолжат перетягивать свободный СПГ друг у друга, а премия к азиатским ценам может то возникать, то уходить в минус", — уверен он.

Ранее аналитики S&P Global Platts отмечали, что спотовые цены на СПГ в Европе некоторое время были выше, чем в Азии. Это необычная для рынка ситуация: азиатский регион традиционно зависит от импорта сжиженного газа гораздо больше, чем Европа.

"На фоне волатильности на мировых рынках СПГ из-за изменения динамики торговых потоков цены в Северо-Западной Европе и Азии за последние два месяца несколько раз менялись местами с премией и дисконтом по отношению друг к другу", — говорят в агентстве.

Устойчиво высокий объём импорта СПГ или нормализация поставок из России в феврале — при отсутствии перебоев с производством и транспортировкой — могут в ближайшее время удовлетворить спрос на газ в Европе, добавил Маринченко. Это значит, что при относительно мягкой зиме, которая сейчас прогнозируется, газа в регионе в целом, вероятно, должно хватать.

При этом, отметил аналитик, "Газпром" поставляет в Европу более 30% потребляемого газа — снижение поставок ниже минимальных контрактных объёмов имело бы катастрофические последствия и рассматривается рынком, скорее, как маловероятный сценарий.