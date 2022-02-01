МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник вечером, в то время как инвесторы сосредоточили внимание на грядущем заседании ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Нефть может показать сильнейший месячный рост за год

По состоянию на 17.28 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,75%, до 88,59 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 87,61 доллара.

В среду пройдет заседание ОПЕК+, в рамках которого страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.

"ОПЕК по-прежнему не может реализовать согласованное наращивание добычи", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

При этом аналитики полагают, что цены на нефть склонны к росту, так как геополитическая напряженность между Россией и Украиной сохраняется, что создает угрозу возникновения перебоев с поставками.

"Мы считаем, что на нефтяном рынке — дефицит предложения. Это должно оказать поддержку ценам", — сказал главный инвестиционный стратег Bank Wealth Management Роб Хэйворт (Rob Haworth), чье мнение также приводит издание.