АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Казахстан может в очередной раз продлить запрет на вывоз нефтепродуктов из страны автомобильным транспортом, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков. Дави на газ: на что пошли власти Казахстана ради социальной стабилизации

"Наша задача не допускать резкого роста цен и поэтому, по нашему мнению, мы, скорее всего, запрет на вывоз будем продлевать и после мая, чтобы на внутреннем рынке сохранить стабильность", — сказал он в четверг на пресс-конференции.

Ранее полугодовой запрет уже был продлен до мая, он действует в отношении бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением вывоза в бензобаках, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.

Запрет позволяет обеспечить стабильность на внутреннем рынке.