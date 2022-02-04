МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за январь выросло на 69 к декабрю 2021 года, или на 4,4%, до 1 632, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 449, или в 1,4 раза.

В том числе в США, согласно данным компании, показатель за месяц поднялся на 22, или на 3,8%, и составил 601, в Канаде буровых стало больше на 40 единиц — до 190 установок.

Количество буровых установок в Европе снизилось на три, до 111, на Ближнем Востоке – выросло на семь, до 289. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок поднялось на четыре и составило 197, в Африке – сократилось на одну, до 86. В Латинской Америке показатель остался на декабрьском уровне в 158 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.