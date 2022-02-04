МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть дорожают на 2%, а стоимость марки Brent превысила отметку в 93 доллара за баррель впервые с 6 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1%, до 93,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,23%, до 92,29 доллара.