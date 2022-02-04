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2022
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Стоимость Brent превысила $93 за баррель
Энергетика
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Мировые цены на нефть дорожают на 2%, а стоимость марки Brent превысила отметку в 93 доллара за баррель впервые с 6 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 04.02.2022
нефть, энергетика, новости, brent
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть дорожают на 2%, а стоимость марки Brent превысила отметку в 93 доллара за баррель впервые с 6 октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.08 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1%, до 93,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,23%, до 92,29 доллара.