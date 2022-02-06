Советник Байдена Салливан: США собираются использовать "Северный поток - 2" как рычаг влияния на РФ
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. США собираются использовать газопровод "Северный поток — 2" как инструмент для давления на Россию в ситуации вокруг Украины, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу Fox News.
Советник президента США также похвалил американскую дипломатию за то, что газопровод до сих пор не запущен. Салливан заверил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы.
"Вы говорите: "Отключите "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток 2" вперед не двинется", — сказал Салливан.
"Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)", — отметил он.
Судьба "Северного потока — 2", как ожидается, будет обсуждаться 7 февраля на предстоящей встрече Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который прибывает в Вашингтон.
"В преддверии визита канцлера в Вашингтон мы очень тесно координируемся с Германией по поводу быстрых и суровых санкций, которые США и Европа вместе введут против России в случае вторжения на Украину", — добавил Салливан.
РФ отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны и не раз призывала не упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
https://1prime.ru/energy/20220206/836000970.html