МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. США собираются использовать газопровод "Северный поток — 2" как инструмент для давления на Россию в ситуации вокруг Украины, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу Fox News. В Германии призвали США не вмешиваться в вопрос "Северного потока - 2"

Советник президента США также похвалил американскую дипломатию за то, что газопровод до сих пор не запущен. Салливан заверил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы.

"Вы говорите: "Отключите "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток 2" вперед не двинется", — сказал Салливан.

"Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)", — отметил он.

Судьба "Северного потока — 2", как ожидается, будет обсуждаться 7 февраля на предстоящей встрече Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который прибывает в Вашингтон.

"В преддверии визита канцлера в Вашингтон мы очень тесно координируемся с Германией по поводу быстрых и суровых санкций, которые США и Европа вместе введут против России в случае вторжения на Украину", — добавил Салливан.

РФ отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны и не раз призывала не упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.