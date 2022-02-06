МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Китай не сможет компенсировать России потери от санкций, которые готовят против нее страны Запада на случай эскалации вокруг Украины, считают США. Об этом в интервью телеканалу ABC сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC. Bloomberg: Россия оградилась финансовой крепостью против новых санкций

"По нашим оценкам, КНР не в состоянии компенсировать РФ экономические потери, которые станут результатом наших санкций. С анализом согласны мы и европейцы. Мы считаем, что русские и китайцы это тоже понимают", — сказал он.

США и их союзники грозят РФ "беспрецедентными" санкциями в случае, если Россия решится реализовать приписываемый ей план по вторжению на Украину. Советник добавил, что в случае эскалации Китай также может понести "определенные издержки".

Помимо этого, интервью телеканалу Fox News Салливан обратил внимание на то, что в документе по итогам встречи лидеров обеих стран в Пекине, Украина не упоминается там ни разу и предположил, что это свидетельствует об отсутствии энтузиазма со стороны КНР выступать "чирлидером" России в данном кризисе.

Штаты вместе с союзниками готовятся ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины, включая сценарий российского наступления на Киев, добавил Салливан в интервью Fox News.

По оценкам США, Россия может вторгнуться в соседнюю страну "в любой день, через пару недель или вместо этого выбрать путь дипломатии", скаал он. РФ отрицает наличие агрессивных планов в отношении соседней страны.

"Моя работа заключается не в том, чтобы предсказывать, что именно произойдет в тот или иной день, но подготовиться к любому сценарию, включая тот, где российские войска наступают на украинскую столицу", — сказал Салливан.

Киев и страны запада в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны РФ у границ Украины.